Los éxitos de Biarritz

La Cumbre del G7 terminó bien o, mejor dicho, muy bien. El golpe de efecto final ha hecho que la diplomacia francesa se apunte un tanto y Macron se consolide como el líder europeo con mayor relevancia internacional. Nadie podía esperar que en la comparecencia conjunta entre Trump y Macron se anunciase, por partida doble, que el mandatario estadounidense está dispuesto a sentarse con el Presidente iraní Hassan Rohani y a aceptar la tregua que la Unión Europea le pedía que concediera a China. Las tensiones previas a Biarritz, alimentadas con la repentina y fugaz visita del Ministro de Exteriores iraní, se han quedado, aparentemente, en agua de borrajas.

A partir de ahora se abre un tiempo de espera prudencial. Irán ya ha hecho saber que no se sentará con Estados Unidos si no se levantan antes las sanciones que le han sido impuestas. La presencia de Rusia en el G7 sigue en el aire, la cuestión de Ucrania sigue latente, los acuerdos sobre comercio internacional son de mínimos, el pacto medioambiental no acaba de cuajar y la cuestión migratoria, más allá de lo hablado sobre Libia, ni siquiera se contempla.

No era de esperar que las tensiones previas a Biarritz se desvanecieran en un abrir y cerrar de ojos. Pero, es innegable, que de esta Cumbre se pueden obtener resultados buenos para el orden internacional. El primero, la cumbre inmediata que sobre Ucrania celebrarán Francia y Alemania. Después vendrán las reuniones con Irán. Quizás, si no es mucho desear, Trump comience a vislumbrar que el aislacionismo no beneficia a su país