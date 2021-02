Línea editorial: "El terrorismo callejero que no cesa"

Este fin de semana se han vuelto a producir graves disturbios en Cataluña, especialmente en Barcelona, donde ha habido numerosos episodios de terrorismo callejero contra hoteles, bancos y comercios, además del incendio de un furgón de la guardia urbana en el que había dos agentes dentro. Afortunadamente, y a pesar de la gravedad de lo acontecido, no hay que lamentar ninguna desgracia personal. Sin embargo esto no es más que un nuevo episodio predecible en la escalada de altercados que los radicales vienen protagonizando, con la excusa del caso de Pablo Hasel.

Como se viene cuestionando desde la oposición, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona mantienen una actitud de intolerable pasividad ante lo que está sucediendo, con un calculado perfil bajo.

Fruto del hartazgo y de la inseguridad que sufren, los principales sindicatos policiales ya han alzado la voz. Se han cruzado todas las líneas rojas y Barcelona comienza a aparecer a los ojos del mundo como la capital de la violencia antisistema, con todo lo que eso supone y con el agravante de que, desde los socios del Gobierno de la Nación, amparan cuando no jalean abiertamente la violencia.

Ya no sirven declaraciones generales, tan tardías como buenistas, del Ministro del Interior y del propio Presidente del Gobierno que, ante la gravedad de los hechos, en este asunto siguen a día de hoy prácticamente desaparecidos.