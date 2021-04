Línea editorial: "Santa Teresa, una mística con los pies muy en la tierra"

El congreso celebrado esta semana en Ávila para conmemorar el 50 aniversario de la proclamación de santa Teresa como doctora de la Iglesia se clausuró con el broche de oro inesperado del mensaje del Papa. La intervención de Francisco sirve de recordatorio a la Iglesia en España de la gran riqueza del legado de la Santa, nunca suficientemente valorado y aprovechado. Pero además el Papa ha ofrecido una relectura de la mística de gran interés. A quien se acerca a la vida de santa Teresa no puede dejar de llamarle la atención que la gran maestra de espiritualidad fuera a la vez una apasionada por las pequeñas cosas de la vida cotidiana, en las que enseñaba a sus monjas a descubrir la presencia amorosa de Dios. La oración, les decía, “no es para experimentar cosas extraordinarias, sino para unirnos a Cristo. Y el signo de que esta unión es real son las obras de caridad”. Muy lejos está la Teresa que describe el Papa de esa imagen alejada del mundo, como la ha presentado a veces el imaginario popular.

Francisco muestra a una santa con los pies en la tierra, consciente de sus propias miserias y limitaciones humanas, y por eso mismo, abierta a la acción de la misericordia de Dios. Esa es la santidad que propone la Iglesia. El ejemplo de los santos acerca a Dios, pero el Papa advierte de que no se les puede intentar “copiar” sin más. Cada cual tiene su propio camino hacia la santidad, un camino que debe ir descubriendo día a día en la oración. Para saber si ese camino es o no auténtico la prueba es muy sencilla: preguntarse si se traduce o no en obras concretas hacia las personas del propio entorno.