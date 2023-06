Línea Editorial: "Podemos no suma, resta"

En la configuración de una candidatura a la izquierda del PSOE, no hay duda ya de que Podemos es la nota discordante. Más que sumar, resta. Pero el sistema electoral es tozudo: restar es menos malo que dividir, que es lo que le ocurriría a Yolanda Díaz sin los morados. Así y todo, más pronto que tarde, lo probable es que el final, una formación, se llame como se llame, ocupe el espacio relativamente marginal antes reservado a IU. Podemos tuvo en su mano convertirse en una fuerza mucho mayor, pero los errores y contradicciones no admiten ya vuelta atrás. En el origen está el paso de un movimiento descentralizado a un partido con el hiperliderazgo de Pablo Iglesias. Hoy no hay relevos a Belarra o Montero porque toda voz mínimamente crítica fue purgada del partido, al margen de la dificultad de que los antiguos compañeros del 15-M olviden los agravios y se reconcilien bajo el ala protectora de Yolanda Díaz. Más difícil todavía es recuperar esa imagen transversal que, superando el esquema izquierda y derecha, planteaba la dicotomía entre arriba y abajo. Podemos amplió su espacio electoral natural porque personas no necesariamente de extrema izquierda confiaron en su capacidad de resolver los problemas sociales que se vieron tras la crisis de 2008. La pésima gestión de los ministerios podemitas ha aniquilado esa ilusión. Hoy Podemos solo convence a quien esté dispuesto a negar esa realidad.