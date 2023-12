Línea Editorial: "Muerte, destrucción y miseria"

El Papa Francisco se ha convertido en una de las escasas voces autorizadas que, a nivel internacional, sigue clamando contra la guerra. Denuncia sin complejos cuantos conflictos suceden en tantas partes del mundo y lo hace, entre otros motivos, para que eso sirva como antídoto contra el olvido. Cuando los conflictos bélicos se enquistan y se prolongan en el tiempo, la tiranía de la actualidad hace que su protagonismo en los medios decaiga y que, consecuentemente, para muchas personas vayan siendo olvidados. Por eso Francisco ha vuelto a alzar la voz con toda claridad este domingo, tras el habitual rezo del Ángelus, para denunciar la gravísima situación que supone el fin de la tregua en Oriente Medio, lo que, desgraciadamente, supondrá que el horror aumente. El Papa ha querido dirigir de nuevo su mirada hacia los rehenes, aun en manos de Hamás, tras el dramático 7 de octubre. Y nos ha pedido que no nos olvidemos de ellos y del sufrimiento por el que están pasando sus familias. Además, les ha pedido a las partes implicadas que no cejen en el empeño de seguir buscando soluciones distintas a las armas y caminos valientes para la paz. En medio de la desolación, la tregua era una muy buena solución. Se trata ahora de volver a ella cuanto antes y de prolongarla sine die. No es un deseo que brote de la ingenuidad y el desconocimiento, sino antes al contrario, se trata de poner encima de la mesa hasta qué punto los buenos oficios diplomáticos, el diálogo y la paz son los únicos caminos posibles. En cambio, es una evidencia, constatada en demasiadas ocasiones, que la guerra solo acarrea más muerte, más destrucción y más miseria.