Línea editorial: "Memoria y perdón"

Se han cumplido 25 años de la liberación de Ortega Lara después de un secuestro que fue una auténtica tortura durante 532 días. En tantos días de silencio pensaba que debía sacrificarse por su familia, por sus compañeros de trabajo y por su país. El sacrificio era aguantar al menos un año. Peleó durante todo el tiempo con ayuda de su fe.

Ahora parece olvidado. ETA ha ido desapareciendo de las páginas de los periódicos, de los espacios de radio y televisión. Y lo ha hecho a una velocidad excesivamente rápida. Ahora se cuenta que aquel secuestro de Ortega Lara fue solo una expresión más de un conflicto entre el País Vasco y España. Y eso no es verdad. No se puede contar la historia de ETA hablando de dos bandos: no hubo dos bandos violentos, dos bandos política y moralmente reprochables. Si dejamos que los herederos de ETA cuenten la historia, es como si ETA no hubiera sido derrotada por los demócratas. Ortega Lara lo sigue denunciado y, paradójicamente, Ortega Lara explica que ha perdonado. Memoria y perdón.

Ortega Lara dice que perdonó para poder seguir viviendo como una persona y no como un animal porque si no perdonas, te amargas a ti y a los tuyos. Dice que no olvida pero que pasa página y que vive con alegría. Esta es la gran humanidad de una persona que aguantó un secuestro durísimo rezando, hablando, y recordando a los suyos. La grandeza de un hombre que ha comprendido que el perdón es el modo más inteligente de liberarse de la carga, muchas veces insoportable, del mal sufrido.