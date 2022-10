Línea editorial: "Más problemas para los jóvenes"

Los empresarios están muy enfadados. En los presupuestos que han llegado al Congreso hay un error: el Gobierno estima que va a conseguir con las cotizaciones sociales más recaudación de lo que es razonable. Parte de esta estimación al alza se debe a una subida de las cotizaciones que tienen que pagar los empresarios. No sabían que el Gobierno les subía las cotizaciones sociales, no les habían avisado de que las bases máximas de cotización subían más de un ocho por ciento.

Esto hace más costoso crear y mantener el empleo. Y afecta especialmente a los jóvenes. Después de que los empresarios hayan hecho públicas sus críticas, la ministra Calviño ha respondido asegurando que no se pueden rasgar las vestiduras porque hay que elevar el sistemas de pensiones. No ha habido ningún tipo de diálogo.

El sistema de pensiones español está ciertamente desequilibrado. El reto es equilibrarlo, no parchearlo. Desde hace 12 años entra menos dinero del que sale y eso va a ser así hasta 2060, cuando hayan fallecido los que nacieron hace 50 años. Eso no significa que el Estado no vaya a pagar las pensiones. No hay motivo para dar pábulo a temores infundados. El Estado va a pagar las pensiones y para eso se va a endeudar más. Eso significa que los que nacen ahora tendrán que pagar los intereses y tendrán un vida más difícil. Más problemas para los jóvenes.