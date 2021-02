Línea editorial: "Lo lógico es romper"

Después de cuatro días de altercados, por fin Sánchez aseguró ayer que España es una democracia plena y que la violencia es inadmisible. Estas declaraciones suponen una descalificación implícita de Podemos y de Pablo Iglesias. El vicepresidente del Gobierno había sostenido que no somos una democracia completa y su portavoz parlamentario había justificado la violencia.

Si la violencia es inadmisible y España es una democracia plena, lo lógico es no tener un acuerdo de Gobierno con los que la defienden. Lo lógico es que Sánchez rompa con su socio de Gobierno. De momento lo que parece inminente es un acuerdo para la renovación del CGPJ con el PP. El sistema actual para elegir a un número importante de los vocales es malo porque depende de los partidos. Es malo que los vocales los elijan el PP y el PSOE. Pero es mucho mejor que lo elijan el PP y el PSOE y no el PSOE, Podemos y ERC. Si se materializa, sería una buena noticia. No conviene que quien no cree en esta democracia, quien cree que la violencia está justificada, quien no cree en la separación de poderes ni en la independencia judicial, elija a los vocales del CGPJ. Sería una formidable noticia que Sánchez, ahora que se ha decidido a pactar con el PP en algo, siga con otras cosas: la gestión de los fondos europeos, la política fiscal, la educación y un largo etcétera.