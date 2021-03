Línea editorial: "Las presiones de la CUP"

Las Juventudes de la CUP, de nombre Arran, incendian las calles de Barcelona junto a grupos anarquistas y comunistas combativos. Esta afirmación procede de la Consejería de Interior de la Generalitat. Lo mismo podría decirse desde el Ayuntamiento de Barcelona, porque también la Guardia Urbana maneja la misma información. Y mientras eso sucede, la CUP aprovecha para amedrentar a ERC y hacerse un hueco en las negociaciones para constituir gobierno en Cataluña.

La CUP sabe que su encaje en el nuevo Ejecutivo no es sencillo, que el empresariado catalán no los quiere en las instituciones, que los "Comunes" no quieren compartir con ellos las tareas de Gobierno y que no hay un Artur Mas dispuesto a arrojarse en brazos de los anticapitalistas. Con el tiempo en su contra, ERC sigue deshojando la margarita ante un futuro en el que no hay visos de entendimiento entre las dos fuerzas independentistas y en el que el acuerdo con los Comunes con la vigilancia desde lejos del PSC podría ser una alternativa más a considerar.

Todo con tal de que la CUP esté lejos de las instituciones y sin posibilidad de incidir, siquiera mínimamente, en la política de orden público y seguridad. La crisis en Cataluña, en todo caso, es de tal gravedad que hay que intentar inocular la mínima sensatez necesaria para apuntalar el edificio y evitar su ruina definitiva.