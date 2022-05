Línea editorial: "Jornada completa en los colegios"

Para solucionar muchos problemas de España es necesario mejorar la educación. Si queremos subir los salarios, necesitamos más productividad y para eso es necesario que los jóvenes tengan más y mejor educación. Si queremos que la vida social y política española no sea un yermo, necesitamos más educación. Si las nuevas generaciones no tienen capacidad crítica, si no se plantean una hipótesis sobre su vida y el mundo a partir de su propia experiencia, serán más manipulables por el poder económico y político.

Cada vez es más frecuente que niños y jóvenes solo tengan jornada de mañana en los colegios. No es bueno ni para ellos ni para la familia. Pasar más tiempo en el colegio mejora el rendimiento, reduce el estrés y les ayuda a socializar. Con los niños en casa, los padres se ven obligados a modificar su horario laboral. Lo suelen hacer las madres. Si los niños no van al colegio, se reducen los ingresos de cada hogar. Sufren, como siempre, los que menos renta tienen. Una familia media sin colegio por la tarde pierde más de 9.000 euros de ingresos al año.

Si se quiere invertir la tendencia de que los colegios y las Comunidades Autónomas recurran a la jornada de mañana, es necesario reforzar a los profesores y dar más becas de comedor. La inversión en educación es la más necesaria en este momento. Es muy contraproducente hablar de esta cuestión solo para enfrentar posiciones ideológicas.