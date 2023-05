Línea Editorial: "El independentismo pierde las municipales"

El mapa político catalán ha dado un vuelco tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Los resultados podrán leerse del derecho y del revés, buscar culpables mediáticos, trasladar a la derecha las culpas del fracaso o convertir en crítica ajena, lo que debería ser sana autocrítica, pero está claro que el electorado se ha pronunciado en un sentido distinto al de 2019.

El PSC gana en las municipales, ERC pierde apoyo electoral y Trías salva los muebles de Junts en la ciudad de Barcelona. Ada Colau no obtiene el apoyo esperado. De hecho, tampoco en 2019 ganó las elecciones. Y si llegó a la Alcaldía fue gracias a que Manuel Valls creyó que eso era mejor que ver a ERC en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Rufián no ha convencido a sus conciudadanos, mientras que Albiol ha arrasado con un badalonismo integrador y transversal que, más allá de las siglas de un partido, ofrece eficacia, cercanía y realismo a sus votantes. Ciudadanos ha pasado de 245 concejales en 2019 a 11 en 2023. Y VOX entra en los Ayuntamientos de las cuatro capitales de provincia.

El mapa catalán es plural y diverso. Y no es mayoritariamente independentista. Eso es lo que las urnas arrojan en unos comicios en los que ERC queda relegada al tercer lugar. Aragonés puede clamar a favor de un pacto de todos contra el PP, pero está claro que su marca no suscita entusiasmo. Lo cierto es que los votantes del PSC, del PP y de Vox no han querido quedarse en casa. La mayor parte de la ciudadanía prefiere políticas reales y concretas que faciliten el transporte, la vivienda, las plazas escolares, la apertura ágil de negocios y la seguridad, antes que las batallas ideológicas en las que la política catalana está atrapada desde 2014.