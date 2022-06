Línea editorial: "Estropicio en el Magreb"

La decisión de Argelia de romper sus relaciones comerciales con España pone en evidencia la errática política internacional de Pedro Sánchez, especialmente en una zona tan sensible para España como el Magreb. Aún no están aclaradas las razones que llevaron al presidente a dar un bandazo respecto a la cuestión de Sahara, entregándose a las tesis marroquíes y abandonando la política de Estado de los últimos 40 años. Pero la imagen que cunde es que el gobierno español ha cedido al chantaje de Marruecos y que no tiene un criterio firme sobre las siempre delicadas relaciones internacionales. La política internacional no puede depender de la arbitrariedad de un presidente que actúa con opacidad y de forma personalista.

La decisión argelina de castigar a España ha permitido a Italia beneficiarse de los errores de Sánchez y convertirse en socio estratégico de Argelia, dejando a España en una incierta situación respecto a las condiciones futuras de suministro de gas argelino. Todo ello, naturalmente, acabará repercutiendo en el bolsillo de los españoles. El ministro Albares ha tenido que suspender su viaje a la Cumbre de las Américas para acudir precipitadamente a pedir ayuda a la Unión Europea, para que reclame a Argelia el cumplimiento del Acuerdo Euromediterráneo de cooperación de 2005. El estropicio incluye inquietantes efectos en dos materias especialmente sensibles para España: la lucha antiterrorista y el control de flujos migratorios. Argelia y Marruecos miran ya para otro lado, mientras las pateras salen hacia España.