Línea editorial: "Crímenes de guerra"

Putin pretende convertir la voladura del puente que une Rusia con la península de Crimea en la razón de la ofensiva militar que ha lanzado de manera inmisericorde contra la población de Ucrania. Los civiles se han convertido en el blanco deseado. Putin busca, no solo minar la voluntad civil de resistencia, sino disponer a los ciudadanos contra su gobierno. Esta ha sido siempre la estrategia del terror que siembra destrucción de manera indiscriminada y elige a sus víctimas por razones de simple oportunidad.

Los misiles que el ejército ruso lleva días lanzando contra la población civil violan la legalidad internacional. Se lo ha recordado el Grupo de los 9 al que pertenecen los países de la Europa del Este, que durante decenios vivieron bajo la bota soviética. Está claro que a Putin no le interesa la legalidad internacional ni teme a las sanciones futuras que pudieran alcanzarle. Entre otras razones, porque sabe que al otro lado de la frontera están las potencias que buscarán la paz antes de cruzar ninguna línea roja.

Pero mientras no se alcanzan ni el alto el fuego ni la paz, está claro que seguirá desangrando a los ucranianos. No está siendo sencillo detener al tirano. El Secretario General de la OTAN lo ha explicado con palabras muy crudas: ante Putin no se debe bajar la guardia, ni siquiera cuando su ministro de Exteriores insinúa la disposición del Kremlin a sentarse frente a Biden.