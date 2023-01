Línea editorial COPE: Tentaciones ideológicas

Luis Lacalle, el Presidente de Uruguay, es un político de convicciones firmes, de gran fluidez discursiva y trato cordial. Sus intervenciones ante la comunidad de estados americanos siempre despiertan el interés. La Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, celebrada en Buenos Aires, ha estado marcada por las tensiones derivadas de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y por la profunda crisis política en Perú. Es difícil entender que lo que sucede en estos países no sea condenado, sin matices, por todos los dirigentes latinoamericanos con independencia de su color político. Ha sido, precisamente, el Presidente de Uruguay, el que con mayor claridad ha denunciado las paradojas y contradicciones que con relación a estas cuestiones se viven en el seno del CELAC. Esta comunidad, ha subrayado con énfasis Lacalle, no puede ser un club de amigos ideológicos. Lamentablemente eso es lo que en muchas ocasiones parecen estos foros. La izquierda que gobierna en Colombia o el caudillismo de López Obrador son incapaces de denunciar la represión cubana, nicaragüense o venezolana. El propio Lula da Silva ha sorprendido cargando contra Guaidó al tiempo que minimizaba los desmanes de Maduro. Y en la misma línea, por supuesto, está el Presidente Alberto Fernández, principal valedor de la visita, que finalmente no se produjo, de Nicolás Maduro a Buenos Aires

Lamentablemente, el continente vive preso de la polarización cuando, en realidad, el dilema al que se enfrenta América Latina es otro, mucho más urgente: o democracia y derechos humanos, o dictadura. Este es el desafío, desde Chile hasta México.