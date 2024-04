Línea Editorial COPE: Sudán se muere

El desastre humanitario y material que causan las guerras no se agota en Ucrania ni en Gaza. Hay un país en el continente africano, Sudán, que no ocupa portadas y en el que la guerra amenaza seriamente al 95% de sus ciudadanos. En Sudán la gente pasa hambre hasta el punto de que la inmensa mayoría no puede comer una sola vez al día. Se calcula que 7,8 millones de personas pasan hambre. Unos 4 millones de sudaneses han abandonados sus casas y 2,5 millones viven como refugiados en los países limítrofes. Los que permanecen en el país no pueden acceder a los recursos alimentarios básicos ni tienen dinero para comprar combustibles. En realidad, el precio de los alimentos, a causa de la escasez, es desorbitado. Las cifras internacionales sitúan la inflación en un 300%. Y, para colmo de males, mientras una guerra cruel y sin sentido continúa, la falta de agua hace peligrar muchas cosechas.

El hambre severa se adueña de Sudán y golpea directamente a los niños y a los enfermos. La alarma es de tal envergadura que las agencias internacionales hablan ya de la mayor hambruna del mundo en una zona en la que los hospitales no funcionan, en la que no hay medicinas y los sanitarios escasean. Por eso Sudán necesita urgentemente corredores humanitarios a través de los que distribuir alimentos y medicinas. Todo eso, y además un compromiso más firme de la comunidad internacional que no presta atención política ni destina recursos suficientes para millones de seres humanos que no parecen ocupar un lugar, ni siquiera secundario, en el tablero mundial.