Línea editorial COPE: Regreso al acuerdo constitucional

Este fin de semana, en la constitución de los ayuntamientos, PP y PSOE han tomado algunas decisiones que han roto la tradicional división de bloques de la política española.

Los votos del PP han servido para que Barcelona no tenga un alcalde independentista y para que Vitoria no tenga un alcalde de Bildu. Los votos de los socialistas navarros han servido para que Pamplona no tenga un alcalde de Bildu.

Tras el resultado de las elecciones municipales y autonómicas parece que los socialistas se han dado cuenta de que buena parte de los votantes de izquierda y de derecha no consideran normal un pacto con Bildu. Buena parte de la polarización que vivimos en la política, que impide un acercamiento del PP y del PSOE, se debe a que tantos unos como otros acusan a sus rivales de encarnar la anti-España.

Se da por supuesto que la ciudadanía no tiene capacidad crítica y que se deja llevar por pasiones insanas. Pasiones que en algunos casos llegan a aceptar el discurso del odio.

Los estudios de opinión muestran, una vez tras otra, que esa imagen no corresponde a la realidad. Una considerable mayoría de los españoles están en posiciones moderadas, lo que sucede es que los cinco años de Sánchez han pretendido normalizar que las fuerzas contrarias a la Constitución, como ERC y Bildu, sean determinantes en la política española, preferibles, incluso, al acuerdo con el PP.

Esa es la anomalía que debería empezar a deshacerse.