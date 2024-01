Línea Editorial COPE: Milei y los moderados

El kichnerismo ha salido a la calle contra las políticas de reforma del Gobierno Milei. Ahora, después de cuatro años, un mes y quince días, los defensores de la justicia social, los planes de protección y los derechos sociales protestan contra las reformas del Gobierno Milei. Por supuesto que el derecho a manifestarse asiste a todos los argentinos. Por supuesto que las políticas del presidente recién nombrado pueden ser discutidas. Lo que llama la atención es que la CGT, el mayor sindicato argentino, no ha encontrado ni un solo motivo para protestar contra el Gobierno de los Fernández.

Dicen la CGT y los diputados peronistas de Unión por la Patria que se manifiestan en defensa de los derechos de los trabajadores argentinos y contra la desregulación que Milei propugna en el Decreto Nacional de Urgencia. No parece que al Gobierno le preocupe mucho. Las medidas del Gobierno son duras, el presidente no lo niega, Argentina enfrenta una tasa de inflación del 211% y el objetivo es educir el déficit fiscal. En política económica no hay dogmas y Milei y su Gobierno no han engañado a los electores. El problema del Ejecutivo, sin embargo, es real. Milei no puede implantar cambios al margen de las instituciones. Cuenta con un escasísimo apoyo parlamentario y aunque la oposición le ha apoyado, sin ocultar las discrepancias, no siempre va a ser así. Milei necesita al centro político y social. De otro modo las reformas que propugna y que convencieron a los electores pueden naufragar.