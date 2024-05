Línea Editorial COPE: México: no dejar las cosas como están

La candidata de la oposición a las elecciones presidenciales mexicanas del próximo 2 de junio llenó las calles de la Ciudad de México y de otras grandes ciudades del país el pasado 19 de mayo. La Marea rosa apostó, por primera vez de manera pública, por la candidata Xotchil Gálvez. Los ciudadanos que han venido protestando contra el progresivo deterioro institucional durante el sexenio de López Obrador, se mezclaron con militantes de las fuerzas políticas de oposición. Y Xotchil Gálvez les congregó a todos a todos bajo un lema que ha hecho fortuna: “Antes que partido, tenemos república, tenemos democracia, tenemos México”. Gálvez es una mujer valiente, espontánea y con gran capacidad para conectar, tanto con los sectores más populares de México, como con las élites, los intelectuales y los empresarios.

Consciente de que México necesita un Gobierno que se desvincule del narco, limpie la corrupción del mercado del petróleo y barra el autoritarismo de las instituciones políticas, Gálvez ha anunciado que buscará a los más capaces para poner en marcha planes ambiciosos en materia de seguridad, salud y educación. No es una mujer de partido, a pesar de que Vicente Fox contó con ella hace 24 años y de haber sido senadora por el PAN durante cinco años, pero sí una mujer comprometida con la política mexicana, que respeta el orden institucional y que con grandes dosis de ingenio ha sabido plantar cara al estilo de Gobierno de López Obrador sin caer en la agresividad. Si gana o no las elecciones se verá el 2 de junio. Por el momento Gálvez ha demostrado que hay una candidata que no está dispuesta a dejar las cosas como están.