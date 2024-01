Línea Editorial COPE: María Corina Machado hasta el final

“No hay elecciones sin mí, es decir, sin el mandato del pueblo que votó para sacar con votos a Maduro. Esto es hasta el final”. Así de clara ha sido María Corina Machado, candidata única de la oposición venezolana. Va a ir hasta el final y no va a desistir. Su carrera es larga y no hay nadie que a estas alturas pueda dudar de su tesón. Maduro, una vez más, está haciendo trampas. Y Corina Machado lo ha denunciado en una rueda de prensa celebrada en la calle porque no había local que pudiera albergar a todos los asistentes.

El Tribunal Supremo, a instancias de Maduro, ha inhabilitado a Machado por 15 años, acusada de corrupción y traición a la patria. Una sentencia similar es la que también se ha dictado contra el Gobernador del Estado de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles. Maduro convierte en papel mojado los Acuerdos de Barbados entre el régimen y la oposición bajo el auspicio de Estados Unidos. Machado, por su parte, ha anunciado que su partido irá a la Mesa de negociaciones y que presionarán conjuntamente desde allí para forzar a Maduro a cumplir con lo acordado. Y para que así conste, la candidata de la oposición no solo apela a los ciudadanos venezolanos y a los 600.000 activistas que fiscalizarán las mesas de votación el día de las elecciones, sino a los Gobiernos de Francia, Colombia y Brasil, entre otros. Quienes defienden la democracia en sus países no pueden negársela a los venezolanos.