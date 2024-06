Línea Editorial COPE: Los últimos de Normandía

La conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía transcurrió ayer con cierto aire nostálgico. Es poco probable que los supervivientes todavía vivos acudan dentro de una década a la próxima celebración. Resultaba además inevitable recordar los fastos de hace diez años, a los que se unió Vladimir Putin, que acababa de anexionarse Crimea. Ucrania y Rusia han vuelto a ser protagonistas de la celebración, solo que con la invasión rusa como recordatorio de que Europa no puede considerarse inmune a guerras y tiranos.

El presidente Biden mostró ante Macron, el rey Carlos de Inglaterra o el propio Zelenski, como invitado de honor, el firme compromiso de EE.UU. con el pueblo ucraniano, equiparando su causa con aquella por la que dieron la vida miles de soldados americanos en Normandía. Ese sacrificio en las dos guerras mundiales marcó a fuego a generaciones enteras en Occidente, pero todo es visto hoy con lejanía. El problema no es, o no es solo, la posible victoria de Donald Trump en noviembre. Para líderes norteamericanos más jóvenes, como se vio ya con Barak Obama, no existe ya ese vínculo sagrado con Europa, y las prioridades se focalizan mucho más en el Océano Pacífico que en el Atlántico. El recuerdo de Normandía seguirá ahí cada 6 de junio como advertencia a Europa de que, a veces, la libertad se conquista al coste de un terrible precio en sufrimiento. Lo que probablemente no suceda ya es que los ojos del mundo entero sigan tan pendientes de ese Viejo Continente al que a veces tanto le cuesta dejar de percibirse como el centro del mundo.