Línea Editorial COPE: Junts no es progresista

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado en Herrera en Cope que es necesario modificar la ley de extranjería para que parte de los menores migrantes acogidos en Canarias puedan ser repartidos por el resto de Comunidades Autónomas. Los países del sur de la UE, España, Italia y Grecia, siempre hemos pedido, con razón, que los países del norte nos ayuden con la entrada de migrantes y con la entrada de refugiados. Somos la frontera de Europa y la respuesta al reto de la migración tiene que ser europea.

Lo mismo que se dice de España respecto al resto de la UE hay que decirlo de Canarias como frontera de España. Canarias es el sur del sur, y por eso es lógico que el resto de España acoja a una parte de los migrantes menores que saturan los centros de acogida. Por eso es lógico que se modifique la ley de extranjería.

Pero el Gobierno de Sánchez no puede apoyarse en uno de sus socios, en Junts, para sacar adelante el cambio de la ley. El partido de Puigdemont, el partido que hizo posible la investidura de Sánchez, no es un partido progresista. El secretario general de Junts, Jordi Turull, hace unos meses identificaba, en contra de los datos, migración con delincuencia. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha vuelto a decir que no a los menores migrantes. Como como hace la derecha populista europea.