Línea Editorial COPE: Por qué aguanta Nikki Haley

Una pregunta es estos días objeto de análisis. ¿Por qué se mantiene en las primarias republicanas Nikki Haley? La respuesta fácil es porque puede. Porque tiene detrás a una ingente masa de donantes que no quieren dar por perdida tan pronto la batalla frente a Donald Trump. Por escasas que sean sus opciones, financiar a Nikki Haley significa mantener vivo un referente en el Partido Republicano para aquellos, que no son pocos, que siguen reconociéndose en Reagan o en los dos presidentes Bush. Haley argumenta además en términos morales. Trump, dice, no es un candidato elegible. Es poco probable que sus múltiples causas judiciales le apeen de la campaña, pero éticamente no hay muchas dudas.

Y el Trump que aspira hoy a la Casa Blanca no es el Trump que aceptó rodearse de republicanos tradicionales que pudieron hacer de contrapeso a sus propuestas más radicales. En un cara a cara con Joe Biden, las encuestas dicen hoy que Haley tendría más opciones. El problema, para los demócratas, es que su candidato bien podría perder contra cualquier republicano que se presente. Si Trump genera a la vez adhesiones y rechazos viscerales, Biden es incapaz de suscitar entusiasmo entre sus propias bases, qué decir en el electorado independiente. Ningún líder demócrata parece atreverse a decírselo a la cara, pero cada vez hay más voces que le piden hacerse a un lado. Mientras eso no suceda, el rechazo y la apatía que uno y otro generan configuran un escenario electoral en el que cualquier sorpresa es posible. De entrada, nunca hubo un contexto más favorable para candidatos de un tercer partido.