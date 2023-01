Línea editorial COPE: No hay civilizaciones en choque

El líder del PP ha afirmado que, “desde hace siglos, no se ve a un católico matar en nombre de su religión". El presidente de la Castilla La Mancha, García Page, le ha respondido que es irresponsable alimentar un choque de civilizaciones. Lleva razón Page al reclamar la necesidad de evitar el choque de civilizaciones, sobre todo como marco interpretativo de la violencia que se hace en nombre de Dios. La inmensa mayoría de las víctimas del yihadismo comparte con los victimarios la cultura árabe, la cultura africana, o la cultura asiática. No olvidemos que los cristianos de Medio Oriente son árabes.

La afirmación de Feijóo, por otra parte, responde a un dato histórico. El edicto de Teodosio, en el año 380, convirtió al cristianismo en una religión de Estado, en contra de su naturaleza, y eso en algunos casos parecía justificar el uso de la violencia. Hace ya tiempo que el cristianismo ha vuelto a su posición original y, de hecho, ha vuelto a ser la religión de los perseguidos.

Hay yihadistas que matan en nombre de Alá. Pero eso no significa que el islam sea necesariamente una religión violenta. De hecho, el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar firmaron en 2019 la Declaración de Abu Dabi condenando la violencia. El islam no es una religión violenta para casi todos los musulmanes. Y el yihadismo no es un fenómeno religioso, más bien es una forma de nihilismo que instrumentaliza el islam.