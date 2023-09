Línea Editorial COPE: Feijóo pone en su sitio a Bildu

En la segunda jornada de la sesión de investidura, Alberto Núñez Feijóo utilizó la misma estrategia que ayer con los nacionalistas catalanes a los que contestó de forma conjunta. Sabiendo que ambos van a apoyar a Sánchez, Feijóo aprovechó para poner en su sitio a EH Bildu y para colocar al PNV contra las cuerdas de su incoherencia.

Pedro Sánchez necesita los votos tanto de Bildu como del PNV para lograr su investidura, lo que produce el efecto de una asimilación entre estas formaciones políticas y entre éstas con las que propugnan la independencia de Cataluña. Sin embargo, como ha quedado claro con la intervención de Mertxe Aizpurua, los herederos políticos de ETA van mucho más allá en sus planteamientos. Aizpurúa no perdió la oportunidad para recordar que nos encontramos en un “régimen reaccionario” fruto del consenso del 78 que hay que romper.

Esta afirmación permitió que Feijóo pusiera en evidencia algo que Pedro Sánchez no quiere ver. Que Bildu es un partido político que no ha condenado aún los asesinatos de ETA y sigue llevando a condenados por delitos de sangre en las listas. Bildu es el único partido de España que merecería un cordón sanitario. La conclusión parece sencilla, según Feijóo: “hay que tener mucho cuajo para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido, señores del Partido Socialista”.

La sombra de lo que le puede ocurrir al PNV en las elecciones vascas del primer semestre del próximo año es alargada. La posibilidad de que Otegui sea el próximo lendakari del País Vasco se acrecienta con el apoyo a Sánchez en esta legislatura.