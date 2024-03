Línea Editorial COPE: Contribuir a mejorar la Unión desde dentro

El próximo 9 de junio los europeos estamos llamados a las urnas para elegir a nuestros representantes en el parlamento de Estrasburgo. Es posible que los asuntos de política interna condicionen el voto en estos comicios, pero no debemos olvidar que Europa, como proyecto político, social y económico, se enfrenta en estos momentos a una serie de retos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de votar.

La Conferencia de los Episcopados Europeos acaba de hacer pública una Nota en la que recuerda que este proyecto nació “con la intención de garantizar la paz, la libertad y la prosperidad”. No pocos de los padres fundadores de la Unión eran católicos convencidos que “mantenían una firme creencia en la dignidad de cada ser humano y la importancia de la comunidad”. En estos tiempos inciertos, en que se agudizan crisis como las de la guerra en Ucrania, el cambio climático, los flujos migratorios que llegan a nuestras fronteras, o la incertidumbre que genera la aplicación de la Inteligencia Artificial, Europa debe volver a sus raíces y recuperar el espíritu que alentó su construcción.

Los obispos saben que la Unión Europea no es perfecta y que muchas de sus legislaciones no están en línea con los valores cristianos y con las expectativas de sus ciudadanos, pero creen que estamos llamados a mejorarla desde dentro, con las herramientas que la democracia nos ofrece. Por eso proponen apoyar, de la manera más realista posible, a quienes promuevan la dignidad de cada persona, la solidaridad, la familia y la santidad de la vida, las libertades, y un Estado que sirva y valore la riqueza de la sociedad civil. Los obispos invitan a los católicos no caer en el escepticismo ni en la mera reacción, sino a contribuir, desde su identidad a esta aventura histórica.