Línea editorial COPE: Bruselas saca los colores a Sánchez

La Comisión Europea propuso ayer una armonización de las condenas por los delitos de corrupción, iniciativa que supone un endurecimiento de las penas por malversación hasta un máximo de cinco años de cárcel.

La propuesta ofrece un acusado interés en España donde el pasado mes de enero entró en vigor la reforma del Código Penal que rebajaba las penas por delitos de malversación cuando no implicasen un lucro para el autor. Esa discutida reforma se añadió a la supresión del delito de sedición, dentro de los acuerdos entre el Gobierno y ERC destinados a beneficiar a los condenados por la organización del referéndum ilegal de independencia el 1 de octubre de 2017.

Gracias a estas reformas, Sánchez ha podido mantener el apoyo de unos socios que cuestionan el orden constitucional y que no esconden su voluntad de intentar alterarlo de nuevo. El hecho de legislar con la finalidad de beneficiar a un particular, más aún cuando ha sido protagonista de una flagrante ilegalidad no puede sino causar estupor.

Pero lo que han encendido las alarmas en Bruselas es la posible falta de rigor a la hora de afrontar posibles corruptelas en el uso de los fondos de recuperación.

La propuesta de la Comisión, que aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo, llega demasiado tarde, aunque obligará al Gobierno a dar marcha atrás en su reforma del Código Penal.

De todas formas, aunque Sánchez se haya asegurado la estabilidad hasta que culmine su mandato, es llamativo que Bruselas le saque los colores cuando se dispone ufano a asumir la presidencia semestral europea.