Línea Editorial COPE: Aviso del Banco de España: tiempo para la prudencia

No hay motivos para la alarma, pero sí para la cautela. El Banco de España ha advertido que, si no se ataja a tiempo, la deuda pública amenaza con descontrolarse. Todo ello, en un contexto de regreso a la disciplina fiscal en Europa que va a complicar a los Estados cumplir buena parte de los compromisos adquiridos, desde la transformación digital y la agenda verde, al aumento de gasto en defensa. Además del impacto de las tensiones geopolíticas, cobra cada vez mayor peso el envejecimiento de la población, y la presión que genera sobre el gasto sanitario y las pensiones. No es un escenario de turbulencias pasajeras, sino de un horizonte de varios años de incertidumbre.

Para evitar en el futuro tener que afrontar situaciones mucho más dolorosas, hay que empezar a tomar soluciones. Las críticas del Banco de España no se dirigen solo hacia el sector público. A pesar de sus buenos números, la banca es señalada por su todavía dependencia del ladrillo. Es un alivio que la morosidad se haya mantenido controlada, gracias al buen comportamiento del empleo y a la prudencia de las familias, pero la recomendación es clara en el sentido de que las entidades financieras deberían aprovechar estos márgenes de beneficio para reforzar su solvencia, como ha hecho la banca en otros países europeos. Por parte del Gobierno, un impuesto a la banca mejor diseñado que en la formulación actual sería de gran ayuda, a juicio del regulador. También se requiere consenso entre Administraciones y diálogo político para cualquier decisión de calado en materia fiscal. Prudencia y más prudencia, en definitiva.