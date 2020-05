Línea editorial: "Alcalde García Albiol"

La exclusión de los diferentes amenaza con convertirse en un instrumento de lucha política. Es lo que está pasando en el ayuntamiento de Badalona, la cuarta ciudad más poblada de Cataluña En las elecciones municipales de mayo de 2019 el PP fue la fuerza más votada, pero el PSC firmó un pacto de Gobierno con el independentismo para evitar que Xavier García Albiol fuera alcalde.

Los pactos son necesarios, pero es una anomalía que se firmen únicamente para evitar que gobierne quien gana las elecciones. La política democrática implica reglas, pero también principios y valores. Los socialistas prefieren aliarse con el independentismo y los antisistema de la CUP antes que llegar a un acuerdo con la fuerza constitucional más votada por los vecinos.

Ahora, tras la detención y posterior cese de militancia del ya ex alcalde Álex Pastor, el PSC se había empeñado de nuevo en impedir que Albiol fuera alcalde. Los socialistas de Cataluña necesitaban a la CUP para excluir al PP y estaban dispuestos a hacerlo posible. Todo con tal de que el PP no gobernara en Badalona, pero las cosas no han sucedido como algunos deseaban.

EL PSC y la CUP no han conseguido repartirse la legislatura y Albiol, que ganó las elecciones de mayo de 2019, vuelve a la alcaldía que ya ostentó en el pasado. Esperemos que el nuevo regidor de Badalona cuente con el sentido común y la responsabilidad de los socialistas para gobernar a favor del bien común desde la lealtad a la Constitución. No es mucho pedir, ¿o sí?