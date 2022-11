Línea editorial: "Aborto y eugenesia, dos caras de la misma moneda"

El Tribunal británico de Apelación ha confirmado la legislación que permite el aborto de personas con síndrome de Down hasta el momento de su nacimiento. Los jueces han llegado a sostener que la ley no interfiere con los derechos de los discapacitados vivos, como si los que aún no han nacido, y se encuentran en el seno materno, no estuvieran vivos, y como si fuera posible que aprobar la extinción de facto de estas personas no fuera estigmatizar de por vida a quienes teniendo síndrome de Down han tenido la gran suerte de nacer.



Hay quienes, ahora con este caso, se rasgan las vestiduras, olo hacen de igual forma con la legislación que se está pergeñando en Francia, tratando de convertir el aborto en un supuesto derecho constitucional, o con los aberrantes postulados de algunos científicos utilitaristas radicales que hablan incluso de la necesidad de contemplar un aborto postparto, o con el despropósito legislativo que en Canadá postula la eutanasia para niños que padecen enfermedades mentales, sin la necesidad siquiera de la autorización de los padres.



Son todos ellos, en efecto, extremos de una pendiente que, por desgracia, no costaba demasiado imaginar. O se defiende y promueve la vida humana en su totalidad, desde el inicio en la concepción hasta su muerte natural, o todo quedará abierto a consensos más o menos radicales, y que alarmen más o menos a corazones y conciencias en función del tamaño, cuantitativamente hablando, de la barbaridad cometida.



Aborto y eugenesia son dos caras de la misma moneda, la de una cultura de la muerte, inmisericorde, injusta y que, como vuelve a demostrarse con el caso británico, se ensaña especialmente con los más débiles.