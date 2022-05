Línea editorial: "El aborto no es un derecho"

La filtración del borrador de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos con el que se revocaría el denominado “derecho al aborto”, derogando la sentencia que lo legitimó, está creando una intensa polémica social y política en todo el mundo. Dicho fallo establecería que la Constitución de los EE.UU. no ampara un supuesto derecho al aborto, concepción que ha influido de forma decisiva en las legislaciones de algunos países para dar preferencia al derecho a decidir de la madre, sobre la tutela de la vida que lleva en su seno. Aunque no se espera el veredicto hasta el mes de junio, la cuestión ya se ha instalado en el debate social y supone una oportunidad para la defensa del concebido y no nacido.

No se trataría de una prohibición del aborto, sino de dejar en manos de los Estados una regulación que, en todo caso, no supondría reconocer un derecho de la mujer. Se abre así un nuevo tiempo para profundizar en la defensa del concebido y no nacido, de acuerdo con la conciencia de la dignidad humana y con los progresos en el conocimiento de la biología. También supondría una reorientación respecto al fundamento ético y la plasmación jurídica de los derechos humanos.

La anunciada decisión del Tribunal Supremos de los Estados Unidos llega cuando en España está aún pendiente, tras doce años de espera, una resolución del Tribunal Constitucional sobre la llamada “Ley Aído” que pretendió establecer el derecho al aborto. Decisión que se ha aplazado por razones que no siempre tienen que ver con la argumentación jurídica basada en la Constitución, sino con el oportunismo político