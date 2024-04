Lento cambio de ciclo

Los resultados de las elecciones en el País Vasco suponen una aparente continuidad. El PNV gana, los socialistas mejoran algo y las dos fuerzas pueden formar un Gobierno como el que tuvieron la pasada legislatura.

Pero hay un fenómeno que apunta a un cambio de ciclo. Bildu, aunque no es la formación más votada, aumenta seis diputados y empata en escaños con el PNV. Junto al candidato a lehendakari, Otxandiano, ha estado celebrando este buen resultado Otegi. Un tercio de los votantes vascos apuestan por una siglas que han heredado la historia política de ETA sin condenar los asesinatos y la violencia de todo tipo ejercida por la banda terrorista.

Para explicar el ascenso de Bildu hay que tener en cuenta varios factores. Bildu mantiene a los votantes abertzales históricos que mantienen la aspiración a la independencia. A eso hay que añadir un voto joven que no tiene memoria de lo que fue ETA, un voto que recibe la sensibilidad que despertó Podemos. El PNV es percibido por una parte importante de los vascos como un partido para viejos, gastado por muchos años de poder, con poco empuje ideal. Un partido que ha realizado una gestión de los servicios públicos poco eficaz.

Durante décadas, gracias a su sistema de financiación, el País Vasco ha mantenido un diferencial de bienestar con el resto de España. Un sistema que genera grandes expectativas sobre los servicios públicos. Cuando no se cubren esas expectativas, Bildu aparece para muchos como la solución.

La tragedia es que Bildu no es lo que parece. No es simplemente la izquierda de la izquierda: es una coalición que no abjura de un pasado de sangre.