Las manos que mecen la turba

Por si no bastara con la tragedia del asesinato de un niño de 11 años, los sucesos de Mocejón, en Toledo, ocasionaron un linchamiento en las redes, en última instancia contra la propia familia de Mateo, mientras la Guardia Civil guardaba prudente silencio sobre la investigación. El portavoz de la familia dejaba en COPE testimonio del dolor que provocan quienes actúan amparados por el anonimato de estos canales, ignorantes quizá en parte de las consecuencias.

Hace unas semanas, el acuchillamiento de tres niñas provocaba un incendio en el Reino Unido con turbas de agitadores buscando un chivo expiatorio en la inmigración. La complicidad de la red X, antes Twitter, hizo patente la necesidad de desarrollar instrumentos que obliguen a responder del uso irresponsable de las redes. Su potencial desestabilizador está fuera de discusión, y no debería ser necesario esperar a nuevos casos de acoso a menores o de manipulación política para abordar la cuestión, sin duda compleja.

Con todo, las redes no crean los problemas de polarización o desconfianza; solo se cuelan por esas grietas. Es urgente ahondar en estos fenómenos, comenzando por el papel de las élites políticas, cuando, de modo irresponsable, buscan el beneficio a costa de enrarecer la convivencia. El debate y la crítica, sin duda necesarios, no justifican la falta de respeto y la caricaturización grotesca de quien piensa de forma distinta. Cuando el discurso público queda dominado por esas actitudes, no sorprende que algunos ciudadanos actúen conforme al mismo patrón de sospecha. En el caso de Mocejón, agravando cruelmente el duelo de una familia.