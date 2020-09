El largo aprendizaje de la democracia

Ante la cansina repetición de reproches entre Gobierno y oposición en cada sesión del Congreso, cabe preguntarse hasta cuándo durará la bronca que no conduce a nada útil, menos aún en pleno desarrollo de las crisis sanitaria, económica y social. Controlar al Gobierno no es un capricho de la oposición sino uno de los pilares de toda democracia. Igualmente, de quien gobierna cabe esperar no solo respuestas responsables sino una mínima capacidad de diálogo, además del respeto al discrepante.

Pero todo esto no es fruto de un desgaste natural, sino de opciones concretas y cordones sanitarios. La tensión solo puede crecer cuando se conforma una mayoría con partidos antisistema y se acusa a la oposición de estar fuera del marco constitucional. Un verdadero disparate. De ese contexto surge el proyecto de ley de la llamada “Memoria Democrática”, un ejercicio de sectarismo que acrecentará la polarización en los próximos meses, en lugar de apostar por la concordia nacional, como hicieron los padres de la Constitución.

Este clima de vetos y exclusiones, de bienvenida a quienes no ocultan su hostilidad hacia nuestro Estado de Derecho, como Bildu y ERC, se va a reflejar también en los presupuestos, que no serán útiles para afrontar la degradación acelerada de la economía. Parece que Sánchez no entiende que es la hora de un sólido consenso, sin reproches extemporáneos y con la mente abierta al acuerdo.