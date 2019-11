La incómoda verdad de Macron sobre el futuro de la OTAN

Los ministros de Exteriores de la OTAN proponen fortalecer la coordinación y ampliar las operaciones de la Alianza Atlántica al espacio. Cara a la cumbre de diciembre se lanza un mensaje de cohesión interna que, sin embargo, no refleja la realidad. Aún no se ha apagado el fuego de la explosiva entrevista de Emmanuel Macron en The Economist, en la que dijo que la OTAN se encuentra en estado de «muerte cerebral». La expresión tal vez sea exagerada, pero el francés solo habló sin tapujos de una realidad incómoda. De ahí las críticas del resto de aliados, incluida la ministra de Defensa española en funciones, Margarita Robles. Macron no es un anti atlantista, sino uno de los líderes europeos que con más tesón trata de tejer lazos con EE.UU, pero la realidad es que Trump quiere reducir su presencia en Europa y Oriente Medio, algo que ya comenzó con la administración Obama.

La pregunta es si Europa puede mantener su dependencia, o debe empezar a construirse como potencia política y militar para abordar los retos del auge de una China autoritaria y una Rusia a la que no le tiembla el pulso a la hora de usar la fuerza. Eso no significa cortar los lazos con EE.UU., sino renovar la OTAN, de modo que siga respondiendo a los intereses de ambas partes.