Gestión irresponsable

A una semana de la primera votación para la investidura la situación sigue tan poco clara como en las diez últimas semanas. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siguen echándose mutuamente las culpas de la falta de acuerdo. Sánchez e Iglesias no han debatido en todo este tiempo un programa claro de Gobierno. El líder de Podemos se ha limitado a insistir en reclamar su entrada en el Ejecutivo porque de ella depende su futuro político y el de su partido. Y Pedro Sánchez se ha limitado a decirle que no, porque su equipo se vería seriamente desequilibrado.

De momento no se acercan posturas. Y si al final Sánchez consigue en segunda votación más síes que noes, tendremos la sensación de que habrá sido un arreglo sin una negociación seria como requiere el Gobierno de España. Hemos llegado hasta este punto porque Pedro Sánchez no ha hecho prácticamente nada para lograr los apoyos que le podrían permitir alcanzar un acuerdo de investidura razonable. Lo tuvo complicado desde la noche electoral, porque a pesar de las euforias, hacerse cargo del país con solo 123 diputados no es una tarea fácil. Pero desde finales de abril podría haberse puesto a trabajar para conseguir, sobre todo, el apoyo o la abstención de Ciudadanos. Sánchez no ha hecho ninguna oferta programática en temas como mercado laboral, pensiones, educación y modelo territorial, para atraer otros posibles apoyos.