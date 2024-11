Europa en un mundo violento y peligroso

La imagen de los europeos sobre el mundo como lugar seguro y apacible se ha desmoronado en los últimos años. La pandemia supuso un duro golpe. Después vino la invasión de Ucrania, con la amenaza tácita de que Putin no se detendrá a menos que algún obstáculo se lo impida. Todo ello mientras aumenta el número e intensidad de fenómenos climáticos extremos, el último sufrido esta semana en Valencia. Coordinado por el expresidente finlandés Sauli Niinisto, la Comisión Europea acaba de presentar un informe que incide en la necesidad de que la sociedad europea reciba entrenamiento para afrontar episodios de catástrofes y crisis. No sorprende ese tono en un país como Finlandia, fronterizo con Rusia y recién incorporado a la OTAN. En Alemania, el ministro de Defensa ha asegurado recientemente que no basta con un ejército preparado para la guerra; debe estarlo también la población. Incluso en España ha dejado de resultar controvertido el aumento del gasto militar. Son mensajes dirigidos también al próximo presidente o presidenta de EE.UU., como reafirmación de la disposición europea a cumplir con su parte de responsabilidad. Para Washington, el Viejo Continente dejó hace mucho de ser prioritario, y esa tendencia a la desvinculación genera ansiedad, curiosamente quizá incluso más que cuando, en décadas pasadas, Europa pudo haber sido escenario de una guerra nuclear. Como aspecto positivo de esta mentalidad podría destacarse el fortalecimiento de la Europa política. La gran contrapartida es, sin embargo, una percepción de fortaleza asediada que a veces puede rayar en lo enfermizo.