De derrota en derrota

La legislatura se inauguró con el peso de una hipoteca difícil de asumir. Las negociaciones de la ley de amnistía y su posterior aprobación fueron un espejismo. Puigdemont manejó los tiempos y sigue haciéndolo. Y ayer, en el Congreso, quedó patente. Él decide cuándo y cómo y, por supuesto, es el que impone el precio de su apoyo. Quería y quiere ser amnistiado, tanto como desea regresar a la Generalitat. Sánchez, por su parte, está siendo duramente vapuleado. El no de Junts al techo de gasto y a la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería se produce un día antes de que el presidente se presente ante Aragonés para pedir, una vez más, el voto de ERC para Salvador Illa. El precio es una cuantiosa transferencia y la teórica negociación para una reforma del sistema de financiación para Cataluña.

Lo sucedido ayer en el Congreso es grave porque indica lo que va a seguir sucediendo y, sobre todo, indica que los presupuestos generales del Estado que hay que aprobar para 2025 no están asegurados. Sánchez ha prorrogado los de este ejercicio, pero una nueva prórroga es inviable. No se puede gobernar en precario porque esto afecta al día a día de los españoles. Y si hoy la situación es inestable, cada día que pase puede complicarse más. Europa ya ha avisado: la amnistía puede ser contraria al derecho comunitario. Sánchez disimula, pero, le guste o no, la absoluta precariedad se ha convertido en la condición diaria de su gobierno.