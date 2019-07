Boris Johnson entra escena

Las bases conservadoras han elegido a Boris Johnson como nuevo líder en sustitución de Theresa May, con lo que Johnson accederá hoy al cargo de primer Ministro. Considerado como un excéntrico populista, al estilo del presidente norteamericano Donald Trump, la llegada al poder de este curioso personaje se debe al caos en el que está envuelta la política británica desde la victoria del Brexit, que ha hecho fracasar todos los intentos de salida ordenada de la Unión por parte de May. La llegada de Jonson al escenario europeo abre una incógnita inquietante: hasta qué punto está dispuesto a provocar un Brexit sin acuerdo, así como a cumplir su amenaza de no pagar la deuda de cerca de cincuenta mil millones de euros que Gran Bretaña tendrá que pagar a Europa por el divorcio.

Las autoridades europeas se han reunido con carácter de urgencia para abordar el futuro de las relaciones con Londres, pero ya adelantan que no hay posibilidad de revisar el acuerdo alcanzado con May y tumbado por el Parlamento británico. Del nuevo Premier británico cabe esperar cualquier sorpresa dada su personalidad, en la que se mezclan pragmatismo y oportunismo, mezclados con una inclinación invencible al histrionismo. De momento las principales instituciones económicas le están advirtiendo de la catástrofe que supondría para el Reino Unido un Brexit sin acuerdo, pero él insiste en que es una opción maravillosa. Comienza el espectáculo.