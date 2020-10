Bildu se retrata

La reacción de EH Bildu ante la detención por la Guardia Civil de tres personas por su presunta relación con un depósito de explosivos de la banda terrorista ETA, no constituye ninguna sorpresa.

El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, jaleado por diversas organizaciones próximas al colectivo de presos etarras, ha tardado apenas unas horas en salir a la palestra y en acusar, con su reconocible terminología, al Estado español más profundo de dar pasos atrás en el camino de la paz y de obstaculizar los avances en la construcción de la convivencia. Nada nuevo por parte de quienes no se han arrepentido ni han pedido perdón por los asesinatos de ETA ni por su estrategia política criminal.

Lo verdaderamente novedoso del escenario político en que nos encontramos, es que estos sean socios del Ejecutivo socialista, a los que Pedro Sánchez ha convertido en pieza clave para la gobernabilidad de España y con los que cuenta para sacar adelante los Presupuestos. Es urgente recordar la diferencia entre la política de altura, servidora del bien común, y la que está dispuesta a pagar un peaje tan alto como éste para conseguir sus objetivos.

EH Bildu no engaña a nadie. Merecemos un Gobierno que no engañe a los ciudadanos, que cumpla lo que prometió: no llegar a ningún tipo de acuerdo con los herederos de ETA, a los que basta poner frente a un espejo para que se retraten.