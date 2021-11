Con el curso ya empezado, la oposición de cinco Comunidades Autónomas y el estupor generalizado en la comunidad educativa, el Gobierno ha aprobado un decreto por el que, a partir de ahora, se otorgará el mismo título a estudiantes con distinto nivel. En concreto, los alumnos de Secundaria podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas, no habrá exámenes de recuperación en la ESO, el promocionar o no de curso quedará en manos de los profesores, y se les permitirá presentarse a la EVAU con un suspenso.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, incurre en demagogia para asegurar que así se premia el esfuerzo basado en la motivación, no en el castigo. Parecería una broma si no tuviéramos la Educación en los niveles con los que año tras año nos avergüenzan los informes internacionales, y si este Gobierno no hubiera mostrado ya su alergia a todo lo que suene a verdadero esfuerzo. En lugar de preparar a los alumnos para la vida en general, y para su vida profesional, con una sólida formación, se trata de un guiño a ciertas corrientes pedagógicas supuestamente “progresistas” ya desacreditadas en la mayoría de los países de nuestro entorno.

La ministra había prometido una moratoria en la medida, pero ahora quiere hacernos creer que lo mejor para el alumno es aprobar suspendiendo. Todo un síntoma de cómo entiende el Ejecutivo un asunto tan complejo, delicado y decisivo para nuestro futuro como es la Educación.