Algo está cambiando en Argentina

La Justicia argentina procesará a Cristina Fernández de Kichner por asociación ilícita. Se confirma que los famosos “cuadernos de la corrupción” eran la prueba que incriminaba directamente a la Ex Presidenta, que según el auto judicial, lideró una asociación creada para cobrar sobornos de los empresarios a quienes se adjudicaba la obra pública en Argentina.

La noticia se suma al reguero de altos cargos ministeriales y políticos que han ido cayendo en manos de la Justicia en los últimos meses. En el caso de la Ex Presidenta, sin embargo, no habrá juicio si el Senado no aprueba su desafuero. Y esto, como se ha encargado de decir el jefe del grupo peronista del Senado, no es posible por el momento.

En cualquier caso la decisión demuestra que en Argentina la judicatura, o al menos una parte de ella, está resuelta a luchar contra la corrupción. Macri se la juega en este tema. Su ascenso a la Presidencia de la República y su legitimación política pasa por no impedir que en Argentina se juzgue a quienes desde la política y el mundo empresarial han alimentado durante decenios redes de enriquecimiento ilegal. Los ciudadanos que votaron a Cambiemos demandan eso y lo exige la limpieza democrática y el bien de la sociedad argentina.