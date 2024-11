PSOE sin modelo

A la Ponencia Marco del Congreso socialista hay que reconocerle un mérito, menciona casi todos los problemas que tiene en este momento España. Pero le falta una reflexión seria sobre el modelo de sociedad que quieren construir los socialistas. La Ponencia viene a decir que hay un modelo malo que es el neoliberal, el modelo de los recortes y el modelo de la ultraderecha.

Ese modelo neoliberal sería el de Mariano Rajoy. Esa es una idea que suele repetir Sánchez, cuando en realidad los recortes los hizo un gobierno socialista: el de Zapatero en su último periodo. La Ponencia Marco llega a decir que la derecha no apuesta por el Estado del Bienestar. Es falso. Desde hace muchos años la izquierda y la derecha españolas coinciden sin fisuras en esta cuestión.

La Ponencia Marco presume de lo mucho y bueno que han hecho los socialistas desde que llegaron al poder en 2018.

Presume de haber reformado las pensiones, cuando el sistema no es todavía sostenible; presume de una ley de vivienda que no ha resuelto ningún problema; presume de luchar contra la desigualdad y de haber puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, cuando esa fue una medida consensuada con todos los partidos y que no ha dado fruto por la falta de agilidad administrativa.

El PSOE dice apostar por una fiscalidad en la que paguen más lo que más tienen, cuando el acuerdo con ERC y el llamado cupo catalán supone todo lo contrario. En realidad, el modelo de sociedad está desmentido por las políticas que se han llevado a cabo.