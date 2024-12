Lotería, azar y significado

El Gordo de la Lotería se ha repartido entre Logroño y Madrid. Parte del tercero, cuarto y quinto premio han beneficiado a las zonas afectadas por la Dana. El sorteo de Navidad es el más importante de Loterías y Apuestas del Estado, un sorteo en el que siempre gana, y mucho, el Estado. La Lotería genera cada año más de 2.000 millones de euros de ingresos a las arcas públicas. Como juego de azar que es, durante algún tiempo estuvo prohibido. Hay quien lo crítica porque invita a muchos a poner la esperanza de un futuro próspero en la suerte y no en el trabajo y en la capacidad del ahorro.

El azar se nos antoja como aquello que no es predecible. Hubo un tiempo en el que la ciencia sostenía que el universo estaba regido por unas leyes que podíamos conocer y que todo lo que ocurría en el mundo físico obedecía a unas normas predeterminadas. El desarrollo de la física contemporánea, especialmente la física de las partículas, ha permitido constatar que, en contra de lo que creíamos, en la materia rige un principio de indeterminación. Ni siquiera el desarrollo de la Inteligencia Artificial, con su prodigiosa capacidad de procesar datos, permite predecir el comportamiento de algunas partículas subatómicas.

La física nos enseña algo esencial de la vida: no todo lo que ocurre es predecible. Eso no significa que esté regida por un azar sin sentido. No podemos determinar las causas que provocan algo imprevisto, pero sí podemos conocer su significado.