Línea editorial: No debería haber pasado por España

Lo ha dicho con claridad el expresidente del Gobierno, Felipe González: la Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, “no debería haber pasado por España”. Aunque no quiso responder a la pregunta sobre si el ministro Ábalos debiera dimitir, la contundencia de Felipe González se refiere al hecho de que el gobierno debía haber impedido que aterrizara el avión y también a la incomodidad que cualquier demócrata siente ante el cambio de la política de Pedro Sánchez sobre Venezuela.

El caso de la número dos de la dictadura chavista ya no es solo un ejemplo de cómo un gobierno miente y esconde información relevante a la opinión pública. El diario ABC desvela hoy que Pedro Sánchez hizo gestiones ante Macron y Merkel para que no reciberan a Juan Guaidó en su reciente gira internacional. Tarde o temprano el presidente Sánchez tendrá que explicar a qué se debe su cambio de política respecto al chavismo. De ser uno de los primeros en pedir que se reconociera a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, a proponer una lamentable “vía española”, que no es más que un apoyo tácito a la mortecina dictadura de Maduro. Una vía que agudiza la crisis política, económica y humanitaria que viven los venezolanos. Cara a nuestros socios europeos, que la política exterior de Sánchez dependa de intereses ocultos le convierte en un actor internacional poco fiable