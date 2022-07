Línea editorial: Bélgica, aliada del independentismo

La suerte judicial del Ex Conseller de la Generalitat Puig, puede cambiar drásticamente. Bélgica negó la entrega a España solicitada por el juez Pablo Llarena, pero hoy, en un dictamen público, aunque no vinculante, el abogado general de la Unión Europea ha dictaminado que no hay razones para esta negativa. España es un Estado de pleno derecho y como tal reconocido por la Unión. No hay razones que avalen la decisión belga puesto que en España no se observan fallas sistémicas en la Administración de Justicia.

El juez Pablo Llarena podría volver a emitir una nueva euroorden y Bélgica no debería negarse. La última palabra, sin embargo, la tendrían los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los próximos meses serán movidos. La causa independentista de quienes huyeron para escapar de la Justicia ha encontrado fuelle en Bélgica. En este país no solo tienen refugio, sino aliados que consiguen mantener viva su llama.

La imputación de la presidenta del Parlament, Laura Borrás, les ha servido para reivindicarse en un momento en el que el Gobierno de ERC intenta pasar página, aunque sin que se note mucho. Razones políticas aparte, la decisión belga es grave porque pone en peligro el marco de relaciones entre Estados miembros de la Unión. A este marco es al que debería limitarse Bélgica. Convertirse en juez de la judicatura española es una intromisión indebida. Los procedimientos legales son garantía de seguridad jurídica. Algo que los jueces belgas parecen interesados en desconocer.