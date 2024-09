Al fin, la ley de la ELA

Todo parece indicar que, tras el acuerdo alcanzado entre PP, PSOE, Sumar y Junts, la semana que viene podría presentarse en Comisión la conocida como ley de la ELA. Si todo sigue su curso normal, podría aprobarse en el pleno del Congreso en octubre para llevarla luego al Senado.

Si hasta ahora no ha habido fumata blanca ha sido simple y llanamente porque en algunos ha faltado voluntad política. Si desde junio de 2021 tenemos en España una ley de eutanasia, y por contra no tenemos todavía una de cuidados paliativos, o se ha tardado años en sacar adelante la de la ELA, ha sido porque no se ha considerado que se le pudiera sacar rentabilidad política.

Tuvo que ser una jornada sobre la ELA, del pasado 20 de febrero, en la que ex futbolista Juan Carlos Unzué les reprochara a los políticos que una proposición aprobada en la legislatura anterior llevara casi 50 aplazamientos en año y medio, la que retratara especialmente al Gobierno y rescatara una ley que parecía abandonada. Habrá que ver ahora el asunto no menor de qué dotación económica tiene y cuál es la letra pequeña del texto, pero el hecho de que se tramite una ley específica para la ELA y de que se ponga en marcha una estructura de investigación, ya supone una estupenda noticia.

Las leyes no son neutras y contienen siempre presupuestos morales, aunque en muchas ocasiones se trate de hacerlos pasar por alto. En este caso, una ley que mejore las condiciones de las personas con esclerosis lateral amiotrófica es una apuesta por la vida, también en condiciones extremas de vulnerabilidad, y eso siempre es motivo de celebración.