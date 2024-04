Las elecciones europeas y los temores de los votantes

Dentro de poco más dos meses estamos convocados a las urnas para elegir a los representantes al Parlamento Europeo. Las encuestas apuntan a una subida de los partidos más a la derecha. Estas formaciones están reunidas en dos grupos en el Parlamento Europeo: Identidad y Democracia (ID) y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Los tres partidos de ID encabezan las encuestas en Francia, Países Bajos y Bélgica. Algunos medios, con estos datos, han señalado que el ascenso de estos grupos convertirá a la extrema derecha en la segunda fuerza. Es una interpretación engañosa porque mete en un mismo saco a formaciones muy diferentes: no se puede comparar, por ejemplo, al español VOX con el alemán AfD.

Pero incluso si las encuestas aciertan, no hay que temer que entre en crisis la construcción europea. El Frente Nacional de Le Pen ya no es aquel partido que propugnaba una salida inmediata de la Unión. Desde otoño de 2022, Fratelli d'Italia preside el Gobierno del país transalpino y no se ha distinguido desde entonces por una política especialmente beligerante con Bruselas.

Encuestas similares a las que otorgan una subida de ID y de ECR reflejan que el voto ya no está determinado por el viejo eje izquierda/derecha sino por los temores de los votantes. Si el mayor miedo de los votantes es el cambio climático, votan Verdes o izquierda. Si los votantes ven amenazada su identidad por la llegada de migrantes votan partidos extremos. Más que partidos de derecha radical, tendríamos que hablar de partidos identitarios, partidos antiinmigración. Y esto sí supone un problema porque indica una dificultad para convivir con los que son diferentes.