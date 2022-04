El Jueves Santo y el horror de la guerra

En el Jueves Santo la Iglesia recuerda la Última Cena en la que el Señor instituyó la Eucaristía y el Orden Sacerdotal, legándonos como testamento el mandamiento nuevo: "amaos unos a otros como Yo os he amado". En España tenemos el privilegio de poder asistir en paz a las celebraciones litúrgicas y a las procesiones penitenciales que han vuelto a la normalidad tras dos años de silencio por la pandemia. No ocurre así en Ucrania, donde se cumplen ya cincuenta días de una guerra atroz, desatada por la invasión rusa de un país soberano, que el Papa Francisco ha calificado de ultraje a Dios. Resulta especialmente conmovedor el mensaje que ayer publicó el arzobispo greco-católico de Kiev, Sviatoslav Sevchuck, en el que reflexiona sobre el mandamiento de "no matarás", en tiempos de guerra. Con una mención expresa a la ciudad de Mariúpol, dedicada a la Virgen María, donde las autoridades hablan de más de diez mil muertos durante los últimos días, el arzobispo se pregunta cómo encontrar sentido a la tragedia de la guerra. Son momentos, dice monseñor Sevchuck, para meditar los mandamientos de la Ley de Dios como regla para la vida. La pregunta es cómo detener la mano asesina del atacante y también, aun defendiéndose, hacer lo posible para honrar el mandamiento divino de “no matarás”. Para ello hay que dirigir la mirada a Dios como soberano de la vida, liberando nuestra mirada de falsas ideologías. Un mensaje que necesitamos escuchar también nosotros.