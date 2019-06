Tiempo de lectura: 1



La comunidad musulmana está teniendo desde hace algunos meses dificultades para que la Generalitat incluya clases de islam en los colegios. Algo semejante sucede en otras Comunidades Autónomas: en Murcia no hay ni un solo profesor. Hay un islam español que sociológicamente ya es relevante. En torno a dos millones de musulmanes viven en nuestro país, y hay más de 300.000 niños escolarizados. Los Acuerdos firmados por el Estado español con la Comisión Islámica de España en 1992 garantizan el derecho a impartir y recibir este tipo de formación. En un Estado aconfesional como el nuestro, que reconoce el valor del fenómeno religioso por su aportación a la vida común, no tiene sentido que este tipo de educación esté solo en manos de las familias y de las mezquitas. Pero, de hecho, un 90 por ciento de los niños con religión islámica no reciben clase de su religión en los colegios.

En el caso del islam es especialmente importante que haya una educación oficial. La instrumentalización del islam por parte de ideologías violentas y nihilistas se produce con frecuencia entre jóvenes de tradición musulmana con escasa formación. Cataluña es precisamente la Comunidad Autónoma donde más se produce este fenómeno. La clase de religión islámica no es solo responsabilidad de las Comunidades Autónomas sino de la propia comunidad musulmana, que debe tener profesores preparados y supervisados, como en el caso de otras religiones, por la Administración. Esos profesores deberán estar lo más cerca posible de la tradición sunní dominante en España y lejos del salafismo que se extiende con subvenciones de los países del Golfo.