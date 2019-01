Tiempo de lectura: 1



El dato de paro que nos ha proporcionado la EPA esta mañana indica que en 2018 volvimos al número de ocupados, diecinueve millones y medio, que teníamos antes de que estallara la crisis. Han hecho falta diez años para recuperar el mismo nivel de ocupación, lo que da una idea del gran bache por el que hemos pasado y del mucho sufrimiento social que hemos soportado.

En 2018 se crearon 566.000 empleos. Hemos encadenado cinco años de intensa creación de empleo, facilitada, en parte, por la reforma laboral del Gobierno de Rajoy. Los expertos, eso sí, advierten de que hay ya una desaceleración que se hará notar más el año que viene. El Banco de España ya señaló en su momento que el salario mínimo aprobado por el Gobierno puede tener efectos contraproducentes.

Subir el salario por decreto no es la solución, pero hay que recordar que estos buenos datos de empleo se producen con una alta tasa de temporalidad y con salarios bajos. Los salarios son tan bajos que hay un 15 por ciento de hogares en los que tener un trabajo no garantiza salir de la pobreza. El problema es la productividad que en nuestro país sigue siendo baja. A pesar de la creación intensa de empleo hay todavía en España un millón de hogares con todos sus miembros en paro. Eso significa que hemos salido de la crisis dejando atrás a un importante sector de la sociedad, para el que la recuperación no se ha hecho efectiva.